İstanbul başta olmak üzere pek çok kent soğuk havadan nasibini aldı. Sibirya soğukları yurdu etkisi altına aldı kar tatilleri, okulların ve günlük yaşamın da aksamasına neden oldu. Soğuk havadan nasibini alan Türkiye, bahara çok sert bir giriş yapacak. Kent genelinde sıcak hava etkisini göstermeye başlayacak.

Yurt genelinde etkili olacak Sibirya soğukları etkisini yitirecek, hava sıcaklıkları 20 dereceyi zorlayacak. Meteoroloji uzmanları hava sıcaklıklarının İstanbul için 20 dereceye çıkacağını aktardı. Yurt genelinde bahar havası etkili olacak ve vatandaşlar güneşli ve ılık havanın tadını çıkarabilecek.

Özellikle batı ve güney bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. İstanbul, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde güneşli bir hava hakim olurken, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in yüksek kesimlerinde zaman zaman parçalı bulutlu bir gökyüzü görülebilir.

Hafta sonu yurt genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi tahmin edilirken, sıcaklıkların kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Bu güzel hava, özellikle açık alanlarda vakit geçirmek isteyenler için ideal olacak.

HAVA NASIL OLACAK?

Marmara Bölgesi'nde rüzgar biraz sert estiğinden gölgede hava serin, sıcaklıklar 17-20 derece aralığında, ancak gece hava soğuk.

İç Anadolu bölgesi açık, sıcaklık salı gününe kadar her gün birkaç derece daha artacak. Eskişehir 19, Konya 16, Kayseri 15, Sivas 13 derece. Gece ise sıcaklık sıfır dereceye yakın olacak.

Ege Bölgesi güneşli, rüzgar sahillerde karayel yönünüden sert esiyor. Manisa 22, Muğla 20, Afyonkarhisar 16, Bodrum 22 derece.

Akdeniz Bölgesi'nde bahar havası var, Adana 26, Hatay 21, Mersin 24, Kahramanmaraş 20, Isparta 19 derece. Geceler ise soğuk geçiyor, sıcaklık Adana'da 8 dereceye iniyor.