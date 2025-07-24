Yapılan açıklamada, söz konusu kararın iş sağlığı ve güvenliği kapsamında alındığı vurgulandı. Özellikle tarım ve inşaat sektörlerinde çalışanların sıcaklık nedeniyle sağlık riskiyle karşı karşıya kalmamaları için bu önlemin gerekli olduğu belirtildi.

Bakanlık, yasağa uyulması koşuluyla işverenlerin kendi sektörlerine göre çalışma saatlerini belirleyebileceğini ifade etti. Ayrıca erken saatlerde işe başlama uygulaması kapsamında, inşaat alanlarına agrega, hazır beton, diğer yapı malzemeleri ve iş makineleri sevkiyatının mümkün olduğu bildirildi.

Meteoroloji Dairesi, hafta başında yayımladığı raporda 22–28 Temmuz tarihleri arasında Ada genelinde yüksek sıcaklıkların etkili olacağını açıklamıştı. İç kesimlerde hava sıcaklığının 41 ila 44 derece, sahil bölgelerinde ise 34 ila 37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Alınan kararla birlikte çalışanların özellikle öğle saatlerinde güneş altında uzun süre kalmalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Uzmanlar, bu saatlerde güneş çarpması ve ısıya bağlı sağlık sorunlarının ciddi risk oluşturduğuna dikkat çekiyor.