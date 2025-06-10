Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 10 Haziran 2025 tarihli son değerlendirmelerine göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Ancak bazı bölgelerde yerel sağanak yağışlar da etkili olacak.

HEM SICAK HEM DE ANİ YAĞIŞLAR GELİYOR

Hava durumu, bölgeden bölgeye değişiklik gösterirken, vatandaşlara hem sıcak hava hem de ani yağışlar konusunda uyarılar yapıldı.

Yurdun doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Edirne, Karabük, Ardahan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Hakkari çevreleri ile Denizli’nin güneyi, Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Van’ın doğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak.