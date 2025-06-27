Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgası başta kronik hastalar olmak üzere pek çok vatandaşı bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yurt genelinde etkili olacak aşırı sıcak hava dalgasına ilişkin önemli uyarılar yaptı.

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının Türkiye genelinde etkisini artırdığını söyledi. Tek, "Bu sıcak hava dalgası özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkmasına neden oluyor. İstanbul ve Ankara’da ise sıcaklıklar 35-36 derece civarında seyrediyor" dedi.

Adil Tek, İstanbul’da ölçülen sıcaklıkların gölgede 35 derece seviyesinde olduğunu, ancak güneş altında hissedilen sıcaklığın 39 dereceyi bulabileceğini belirtti. Yüksek nem oranına da dikkat çeken Tek, "Nem yükseldiğinde vücut yeterince terleyemiyor, bu da havanın daha bunaltıcı hissedilmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, sıcak çarpması riskinin en yüksek olduğu saatlerin 11.00 ile 16.00 arasında olduğunu vurgulayarak, bu saatlerde doğrudan güneş altında bulunulmaması gerektiğini hatırlattı.