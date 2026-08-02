İstanbul'da temmuz ayının sonlarında etkili olan poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklıklarında 7 ila 8 derecelik düşüş yaşandı.

Deniz suyu sıcaklığındaki ani düşüş sahillerde denize giren kişiler tarafından da hissedildi.

KADEMELİ OLARAK NORMAL SEVİYELERE DÖNECEK

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, kuvvetli poyrazın deniz yüzeyindeki sıcak suyu Marmara Denizi'ne doğru sürüklediğini, dipte bulunan daha soğuk suyun yüzeye çıkmasıyla deniz suyu sıcaklığının 17-19 derece seviyelerine gerilediğini ifade etti.

Tek, poyrazın etkisini kaybetmeye başlamasıyla birlikte deniz suyu sıcaklıklarının pazartesi gününden itibaren kademeli olarak normal seviyelerine döneceğini ifade etti.

SICAK HAVA DALGASI GELİYOR

Meteoroloji uzmanı, hava sıcaklıklarının ise bugünden itibaren özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun batısında artış göstereceğini belirtti.

Tek, kuzey kesimlerde de sıcak hava dalgasının etkili olmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

İSTANBUL'DA 40 DERECELER GÖRÜLECEK

İstanbul'da bugün 26 ila 29 derece arasında seyreden sıcaklıkların yarından itibaren 30 derecenin altına düşmeyeceğini kaydeden Tek, perşembe günü kent genelinde sıcaklığın 35-36 dereceye ulaşacağını söyledi.

Tek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sancaktepe gibi iç kesimde kalan, Sultanbeyli veya Avrupa yakasında Sultangazi gibi ilçeler, Büyükçekmece, yine güneyde kalan ilçelerden Tuzla. Buralarda sıcaklık değerlerinin 40 derecelere kadar yaklaşması Perşembe günü muhtemel gözüküyor.

Bu sıcak hava dalgası 2026 yılının en sıcak hava dalgalarından biri olacak gibi gözüküyor. 2026'nın en sıcak günleri olarak tanımlayabiliriz."