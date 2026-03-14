Polonya’nın Zielona Góra kentinde alçaktan uçan bir sıcak hava balonu bir apartmana çarptı.

PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

28 yaşındaki pilot Jagoda Gancarek, çarpmanın etkisiyle sepetten fırlayarak binanın çatısına düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri uzun süre kalp masajı yaptı, ancak Gancarek kurtarılamadı.

2 YOLCU YARALANDI

Balondaki diğer iki kadın acil iniş sonrası ciddi bir yaralanma yaşamadan kurtuldu. Kaza sonrası balon parçalanarak ağaca takılırken, sepet otobüsün yanında yerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ve Polonya Devlet Uçak Kazaları Araştırma Komisyonu olayla ilgili soruşturma başlattı.

Gancarek’in daha önce Kadınlar Balon Şampiyonası’nda Polonya şampiyonu olduğu ve deneyimli bir pilot ile eğitmen olarak tanındığı belirtildi.