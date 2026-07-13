Devlete ait enerji şirketi EDF'nin açıklamasına göre, ülke genelinde 37 vilayette yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm uygulanırken, çevreyi korumaya yönelik önlemler kapsamında bazı santrallerde üretim sınırlandırıldı. Özellikle nehir kıyısında bulunan santrallerden çıkan sıcak soğutma suyunun, zaten ısınmış olan nehirlerin ekosistemine zarar vermemesi için üretimde kısıtlamaya gidildi.

REAKTÖRLER DURDURULDU

Alınan karar doğrultusunda Garonne Nehri kıyısındaki Golfech 2, Rhone Nehri üzerindeki Bugey 3 ve Meuse Nehri kenarındaki Cooz 2 nükleer reaktörlerinin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Bunun yanı sıra çevresel riskleri azaltmak amacıyla 8 reaktör de düşük güç modunda çalıştırılıyor.

ELEKTRİK ÜRETİMİ ETKİLENEBİLİR

Fransa'da toplam 57 nükleer reaktör bulunuyor ve ülkenin elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 70'i bu santrallerden sağlanıyor. Uzmanlar, sıcak hava dalgasının sürmesi halinde üretimdeki kısıtlamaların enerji arzı üzerinde etkili olabileceğini değerlendiriyor.