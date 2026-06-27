Dünyaca ünlü şarkıcı Harry Styles, "Together Together" turnesi kapsamında Londra'daki Wembley Stadyumu'nda gerçekleştirdiği konser serisinde korku dolu anlar yaşattı.

İngiltere'de haziran ayının en sıcak günlerinin yaşandığı dönemde sahneye çıkan sanatçı, performans sergilediği sırada içtiği suyun boğazına kaçması nedeniyle sahnede yere yığıldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta paylaşılan görüntülerde, eski One Direction üyesi Styles'ın konserlerinde klasikleşen su püskürtme şovunu yapmaya çalışırken bir anda öksürmeye başladığı görüldü.

Seyircilere su püskürttükten sonra nefes almakta zorlanan ve boğulma tehlikesi geçiren ünlü şarkıcı, sahnede sırtüstü yere kapaklandı.

Birkaç saniye boyunca yerde öksürmeye devam eden Styles, daha sonra oturma pozisyonuna geçerek kendisini toparlamayı başardı.

HAYRANLARININ YÜREĞİ AĞZINA GELDİ

Konsere katılan bir seyirci, sanatçının daha ikinci şarkıda ceketini çıkardığını ve gömleğinin tamamen ter içinde kaldığını söyledi.

Sosyal medyada yankı uyandıran olayla ilgili diğer hayranları da endişelerini dile getirdi.

Bir hayran, “Canlı yayını izlerken az kalsın kalp krizi geçirecektim!! Sıcak ya da yorgunluktan bayıldığını sandım!!! Seni çok seviyorum Harry!!" dedi.

Hayranların bir kısmı "BUNU HİÇ SEVMEDİM!" ve "Acaba iyi mi?" diye sorular yöneltti. Bir hayranı ise "bize kendini adamış, nefes al Harry" diye destek verdi.

SICAKTAN MI BAYILDI?

Olayın yaşandığı cuma günü, Londra'da hava sıcaklığının 37,5 dereceye ulaşmasıyla İngiltere'de üst üste üçüncü kez haziran ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

Sağlık Güvenliği Ajansı (HSA), sağlıklı nüfus için bile "hayati risk" anlamına gelen kırmızı sağlık alarmı yayınlamıştı. Styles'ın sıcak bayıldığına dair tahminler sosyal medyada yankı buldu.

Salı günü başlayan aşırı sıcak hava dalgasının Wembley Stadyumu'nda da etkili olduğu, kapıların açıldığı saat 17.00'de sıcaklığın 33 derece ölçüldüğü bildirildi.

Styles, ön grup Shania Twain'in ardından saat 20.05'te sahneye çıktığında ise sıcaklık halen 31 derece seviyesindeydi.

12 gecelik Wembley festivaline 12 Haziran'da başlayan ve son konserinde turkuaz bir blazer ceket ile turuncu gömlek kombiniyle sahne alan Styles, olaydan birkaç gün önce hayranlarını uyarmıştı.

Stadyumu dolduran 80 bin kişiye seslenen şarkıcı, "Birbirinize dikkat edeceğiz, lütfen susuz kalmamaya çalışın. Herhangi bir anda bir şeye ihtiyacınız olursa bana haber verin, konseri her an durdurabiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada endişelerini dile getiren hayranları, Styles'ın sıcak havaya rağmen sergilediği büyük özveriye dikkat çekerek geçmiş olsun mesajları paylaştı.