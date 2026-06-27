Avrupa genelinde etkili olan tarihi sıcak dalgası, can kayıplarını artırırken günlük hayatı ve altyapıyı ciddi şekilde kesintiye uğratıyor.

Bilim insanları, fosil yakıt kullanımının tetiklediği iklim krizi nedeniyle yaşanan bu sıcak dalgasının şimdiye kadarki en şiddetli ve en yaygın dalga olduğunu, bölgedeki en büyük 850 şehrin neredeyse yarısının benzeri görülmemiş bir sıcak stresiyle karşı karşıya kaldığını açıkladı.

Sıcaklıkların doğuya doğru kaymasıyla birlikte yaklaşık 150 milyon kişinin 35 dereceyi aşan sıcaklıklardan etkilenmesi öngörülüyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü İklim Bilgilendirme Şefi John Kennedy de Avrupa'nın 1976 yılındaki sıcak dalgasından bu yana geçen 50 yılda yaklaşık 2 derece ısındığını belirterek, küresel ısınma devam ettikçe bu tür ekstrem hava olaylarının daha sık, daha uzun süreli ve daha yoğun yaşanacağını vurguladı.

Fransa'da aşırı sıcaklar nedeniyle araçlarda mahsur kalan dört küçük çocuk hayatını kaybederken, ülke genelindeki boğulma vakaları en az 55'e yükseldi.

Spor Bakanı Marina Ferrari, durumun daha da kötüleşmesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Paris'te sıcaklıkların çarşamba günü 40,9 derece ile haziran ayı rekorunu kırmasının ardından hastanelerde doluluk oranları en üst seviyeye ulaştı.

Fransa Acil Tıp Doktorları Birliği Başkanı Patrick Pelloux, normalde 24 saatte 3 veya 4 olan acil servis ölümlerinin Paris'te 55'e yükseldiğini kaydetti.

Sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltmak adına Paris Onur Yürüyüşü, Lyon Onur Yürüyüşü ve Solidays müzik festivali gibi kitlesel etkinlikler ertelendi ya da iptal edildi. Ayrıca sokakta açık içki satışı ve tüketimi yasaklandı.