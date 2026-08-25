Son 10 gündür etkili olan Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası sona eriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, yurdu terk eden iki ayrı sıcak hava dalgasının ardından hava durumu değişiyor.

YAĞIŞLAR BAŞLIYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Cuma gününden itibaren yağışlı hava etkili olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Marmara'nın doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Cumartesi günü yağışlar İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere yurdun geniş bir bölümünde devam edecek. Pazar günü de İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Cuma gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece azalma görülürken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Genellikle kuzey, güney kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar esmesi bekleniyor. Öğle saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) rüzgar esmesi bekleniyor.

Rüzgarın bu şekilde esmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

İstanbul'da vatandaşlar son 10 gündür aşırı sıcak ve boğucu nemle mücadele ederken, gece saatlerinde artan nem uyumayı zor hale getiriyordu. Cuma günü İstanbul'da sıcaklık 28 dereceye düşerken, hava parçalı ve az bulutlu geçecek.