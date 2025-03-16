Normalde 15 Nisan'da açılan turizm sezonu, bu yıl art arda gelen bayramlar ve tatiller sayesinde Mart ayının son haftasında hareketlenmeye başlıyor. Antalya’daki turizm sektörü, Nevruz Bayramı (21 Mart), Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili (30 Mart-1 Nisan), Paskalya Bayramı (Nisan ayı boyunca) ve Rusların Zafer Bayramı (9 Mayıs) ile dört farklı tatil dalgasını bir arada yaşayacak.

SEZON BEKLENENDEN ERKEN BAŞLIYOR

Turizmde rekor yılı olarak kabul edilen 2024'ün verileriyle benzer şekilde ilerleyen 2025 turizm sezonu, Antalya’da büyük bir hareketlilik vadediyor. Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası ile resmi olarak açılan sezon, bu yıl Nevruz Bayramı’nın hemen ardından başlayacak.

21 Mart'taki Nevruz Bayramı, Orta Asya ve İran’dan gelen turist hareketliliğini artıracak.

30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili, yerli turist yoğunluğunu artıracak.

Nisan ayı boyunca kutlanan Paskalya Bayramı, Avrupa’dan gelen turist sayısına büyük katkı sağlayacak.

9 Mayıs'taki Rusların Zafer Bayramı, Rusya’dan gelen turistlerin tatil tercihini etkileyecek.

REKORLAR GELEBİLİR

Ocak, Şubat ve Mart ayı verilerinin geçen yılki rekor seviyelere yakın ilerlediğini belirten turizm sektörü temsilcileri, bu yıl tüm zamanların en yüksek turist sayısına ve gelirine ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Mart ayının son haftasından itibaren başlayacak olan yoğunluk, yaz sezonuna kadar kesintisiz devam edecek. Antalya’nın bu yıl turizmde yeni rekorlar kırması beklenirken, sektör temsilcileri erken sezon açılışının şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacağını vurguluyor.