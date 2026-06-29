Yapılan güncel analiz, tipik bir çatı üstü güneş paneli sisteminin, kavurucu sıcaklar boyunca günde 5 saat boyunca bir konutun klima ihtiyacını tek başına karşılayacak elektrik ürettiğini ortaya koydu. Bu sonuç, küresel sıcaklık artışıyla birlikte tırmanışa geçen enerji tüketimi ve yüksek fatura baskısının temiz enerji kaynaklarıyla dengelenebileceğini kanıtlıyor.

GÜNEŞ ENERJİSİ VE KLİMA SİSTEMLERİ BİRBİRİNİ BESLİYOR

Analistler, güneş enerjisi üretimi ile klima kullanımının benzer mevsimsel eğilimlere sahip olduğunu ve birbirini doğrudan tamamladığını belirtiyor. Birleşik Krallık genelindeki 1,9 milyon güneş panelli hane, son sıcaklık dalgasının yaşandığı günlerde toplamda 10 milyon saatlik klima kullanımına eşdeğer elektrik tedarik etmeyi başardı. Temiz enerji üretimi, en yüksek sıcaklıkların yaşandığı saatlerde şebekeye binen yükü hafifletiyor.

Ancak soğutma sistemlerine olan küresel talebin önümüzdeki 30 yıl içinde üç katına çıkarak 5,5 milyar cihaza ulaşması öngörülüyor. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre, dünyadaki toplam elektrik tüketiminin yüzde 7'si halihazırda mekan soğutma sistemleri tarafından harcanıyor ve bu tüketim yılda yaklaşık 1 milyar ton karbondioksit salınımına yol açıyor.

SOĞUTUCU AKIŞKANLAR VE KENTSEL ISI TEHLİKESİ

Klimanın çevreye etkisi sadece tüketilen elektrikle sınırlı kalmıyor; cihazların içindeki hidroflorokarbon (HFC) bazlı soğutucu gazlar, karbondioksitten binlerce kat daha güçlü bir sera etkisi yaratıyor. Avrupa Birliği, çevreye zararlı bu gazların kullanımını kademeli olarak azaltarak 2050 yılına kadar tamamen yasaklamayı planlıyor. Ancak propan gibi daha çevreci doğal alternatiflerin yanıcı yapısı, montaj ve güvenli kurulum süreçlerini zorlaştırıyor.

Bunun yanı sıra, klimaların içerideki ısıyı emip dışarıya üfleme mekanizması şehirlerdeki asfalt ve beton yapılarla birleşerek "kentsel ısı adası" etkisini büyütiyor. Copernicus İklim Değişikliği Servisi verileri, Londra ve Paris gibi metropol merkezlerinin geceleri kırsal çevreye göre 4 derece daha sıcak kalmasında bu yapay sıcaklık salınımının etkili olduğunu gösteriyor.