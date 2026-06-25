Meteoroloji otoriteleri önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 35 derecenin üzerine çıkacağı dev bir sıcak hava dalgası konusunda uyarıda bulunuyor. Vücudun yoğun şekilde elektrolit, mineral ve su kaybettiği bu kritik dönemde, sağlığımızı korumanın ilk kuralı ise doğru beslenmeden geçiyor.

Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen Martyna Puc, sıcak havalarda vücudu yoran, terlemeyi artıran beslenme hatalarını açıklarken, dehidratasyona (vücudun susuz kalması) karşı hayati tavsiyelerde bulundu.

Sindirim sistemini 2 kat yoruyor: Bu besinlerden kaçının

Sıcak günlerde iştahsızlık yaşanmasının normal olduğunu belirten uzmanlar, kalori ihtiyacının azaldığı bu dönemde zorla yemek yenmemesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle sindirim sistemini zorlayan şu gıdalardan uzak durulması öneriliyor:

İşlenmiş gıdalar, yağlı ve kızarmış yiyecekler,

Aşırı kırmızı et ve ağır karbonhidratlar,

Baharatlı yemekler, kahve ve alkol.

Diyetisyen Martyna Puc, bu tür besinlerin sindirilmesi için vücudun iki kat daha fazla enerji harcadığını, bunun da iç sıcaklığı yükselterek aşırı terlemeyi ve halsizliği tetiklediğini belirtiyor.

Süt, sudan daha iyi nemlendiriyor

Vücudun sıvı dengesini korumak için meyve ve sebze ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini ifade eden Puc, hidrasyon konusunda ezber bozan bir gerçeğe dikkat çekti. Sütün, sıcak havalarda sudan daha uzun süre nemlendirme sağladığını belirten uzman, "Süt, içeriğindeki yüksek protein sayesinde vücudun elektrolitleri ve sıvıyı dokularda daha uzun süre tutmasına yardımcı olur" dedi.

Suyun tadını yumuşatmak ve zenginleştirmek için nane yaprakları, limon dilimleri veya bir çay kaşığı chia tohumu eklenmesini öneren uzman; suyun konsantrasyonu artırma, toksinleri atma, cildi nemlendirme ve kan basıncını düzenleme gibi hayati rollerini hatırlattı.

Buzlu içecek ve dondurmalar hakkında kritik

Sıcak günlerde serinlemek için ilk başvurulan yöntem olan buzlu içecekler ve dondurmalar hakkında da kritik bir uyarı yapıldı. Çok soğuk ürünlerin tüketilmesi kan damarlarını aniden daraltarak mukoza zarını zayıflatıyor ve vücudu bakteriyel enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakıyor.

Yaz aylarında sıkça görülen şifayı kapma durumlarının bundan kaynaklandığını belirten Diyetisyen Puc, "Bu yiyeceklerden tamamen vazgeçmeniz gerekmiyor ancak dondurmayı yavaş yavaş eriterek yemek ve içecekleri buzlu değil, hafif soğuk tüketmek en sağduyulu yaklaşım olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaşlılar ve çocuklar büyük risk altında

Dehidratasyonun özellikle yaşlılar ve çocuklar için ölümcül riskler barındırdığını vurgulayan uzmanlar, suyun tek seferde çok miktarda değil; gün içine yayarak, küçük yudumlarla ve yavaş yavaş içilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Günlük su ihtiyacı cinsiyete, yaşa, kiloya ve fiziksel aktiviteye göre değiştiği için kişiselleştirilmiş mobil sağlık uygulamalarından destek alınması öneriliyor.

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