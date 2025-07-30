Türkiye haftalardır Afrika ve Basra üzerinden gelen sıcak hava dalgaları nedeniyle mevsim normallerinin üzerinde sıcak hava etkisi altında bulunuyor.

Aşırı sıcaklar ülkede klima talebini de artırdı. Geçtiğimiz yıllarda haziran ve temmuz aylarına yayılan talep, bu yıl büyük oranda temmuz ayında yoğunlaştı.

Klima satışlarında yüzde 70’e varan artış, satış sonrası hizmetlerin de çoğalmasına neden oldu. Yetkili servisler, montaj ve arıza taleplerindeki yoğunluğa yetişmekte zorlanıyor.

Klima satıcıları, geçtiğimiz aylara göre klima satışlarında yüzde 60 ila 70 arasında bir artış olduğunu aktardı. Havaların aşırı sıcak seyretmesiyle, temmuz ayının son haftasında, özellikle son on günde ciddi bir yükseliş yaşandığı da ifade edildi.

45 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Klima satış uzmanı Hamdi Yavuz, "Klima çeşitlerimiz arasında 7 bin, 9 bin, 12 bin, 18 bin ve 24 bin BTU klimalar bulunuyor. 7 binlik klimalarımız 27 bin 500 liradan başlıyor. 9 binlik klimalar 29 bin lira, 12 bin olanlar 32 bin 500 lira civarında. 18 binlik büyük klimalar ise yaklaşık 45 bin lira" ifadelerini kullandı.

'AĞIRLIKLI OLARAK ARIZALARA YÖNELİYORUZ'

Klima montaj ustası Oğuzhan Özkarataş, da randevularının çok yoğun olduğunu belirterek "Montaj için zaman bulamıyoruz. Ağırlıklı olarak arızalara yöneliyoruz" dedi.

AŞIRI SICAKLARLA TALEP ARTTI

Özkarataş, “Geçtiğimiz yıla göre satışta belirgin bir artış olmasa da talep çok yoğun. Aşırı sıcaklar nedeniyle talepler arttı ancak bu yoğunluğa cevap veremiyoruz. Yüzde 80’lere varan bir yoğunluk var ama montaj yapacak personel yok" dedi.