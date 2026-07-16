Özellikle tam olgunlaşmış domateslerin sap kısmı alta gelecek şekilde, yani ters çevrilerek saklanması öneriliyor. Bu yöntem, domatesin sap bölümünden hava girişini azaltarak nem kaybını yavaşlatabiliyor ve bozulma sürecini geciktirebiliyor.

SAP KISMINI ALTA GETİRMEK FAYDA SAĞLAYABİLİYOR

Domatesin en hassas noktalarından biri sap kısmı olarak gösteriliyor. Bu bölümden içeri giren hava ve bakteriler, meyvenin daha hızlı yumuşamasına neden olabiliyor. Domatesi sap kısmı alta gelecek şekilde düz bir zemine yerleştirmek ise bu riski azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Ayrıca domateslerin üst üste konulmaması ve ezilmeyecek şekilde tek sıra halinde saklanması da tazeliğin korunmasına katkı sağlayabiliyor.

BUZDOLABINA KOYMAK HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL

Uzmanlar, tam olgunlaşmamış domateslerin oda sıcaklığında muhafaza edilmesini tavsiye ediyor. Düşük sıcaklık, domatesin doğal olgunlaşma sürecini yavaşlatırken aroma ve lezzetinde de azalmaya neden olabiliyor.

Domates tamamen olgunlaştıktan sonra kısa süreli saklama gerekiyorsa buzdolabına alınabiliyor. Ancak tüketmeden önce bir süre oda sıcaklığında bekletilmesi, aromasını ve dokusunu yeniden kazanmasına yardımcı olabiliyor.

Doğrudan güneş ışığından uzak, serin ve kuru bir ortamda muhafaza edilen domatesler ise hem lezzetini hem de tazeliğini daha uzun süre koruyabiliyor.