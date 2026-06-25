Sıcak havalarda bazı yaygın içecekler yalnızca vücudun su kaybetmesini hızlandırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı dinlenmeyi de zorlaştırabilir. Uzmanlar özellikle alkol ve kafein tüketiminin sınırlandırılmasını öneriyor.

İngiliz Kızılhaçı’nın açıklamalarına göre alkol, gece uykusunun kalitesini düşürerek dinlenmeyi olumsuz etkileyebilir. Kafeinli içecekler ise idrar söktürücü etkileri nedeniyle vücuttan daha fazla sıvı atılmasına yol açar. Bu durum dehidrasyon riskini artırırken vücut ısısının dengelenmesini de zorlaştırabilir.

YAZ AYLARINDA DÜZENLİ YAŞAM ALIŞKANLIKLARININ ÖNEMİ

Uzmanlar, sıcak havalarda bile düzenli beslenme ve uyku alışkanlıklarının korunmasının önemine dikkat çekiyor. Geç saatlerde yemek yemek ya da uyku saatlerini değiştirmek, uykuya geçişi zorlaştırarak uyku kalitesini düşürebilir.

İngiliz Kızılhaçı ayrıca yüksek sıcaklıkların vücudu normal ısı dengesini korumak için daha fazla çalışmaya zorladığını, bunun da gün içinde yorgunluk hissini artırabileceğini belirtiyor. Bu nedenle gündüz uykularının sınırlandırılması ve gece dinlenme düzeninin korunması tavsiye ediliyor.

UYKU SÜRESİ VE SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yetişkinlerin genellikle gecede 7–9 saat uykuya ihtiyaç duyduğunu bildiriyor. Yetersiz uyku; dikkat, bilişsel performans, bağışıklık sistemi ve ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açabiliyor.

SICAK HAVALARDA YATAK HİJYENİ VE TEMİZLİK

Ayrıca sıcak havalarda yatak ve nevresimlerde ter ve alerjen birikimi daha hızlı olabileceğinden, hijyenin korunması için yatak takımı bakımının daha özenli ve düzenli yapılması gerektiği de unutulmamalı.