Yaz aylarında artan hava sıcaklıkları gece uykuya dalmayı zorlaştırırken, tıp uzmanları vücut ısısını düşüren biyolojik yöntemleri açıkladı. Kaliteli bir uyku döngüsü için vücut iç sıcaklığının doğal olarak düşmesi ve melatonin salınımının tetiklenmesi gerekirken, yüksek ortam sıcaklığı bu süreci doğrudan engelliyor.

ANTİK MISIR UYKU YÖNTEMİ NASIL UYGULANIR?

Antik Mısır döneminde çöl sıcaklarıyla mücadele etmek için geliştirilen bu yöntemde, yatmadan önce yatak çarşafı veya nevresim soğuk suyla hafifçe nemlendiriliyor. Kumaşın tamamen ıslak olmaması, sadece nemli kalması bu tekniğin temel kuralını oluşturuyor. Kumaştaki suyun buharlaşma esnasında çevredeki ısıyı absorbe etmesi, hissedilen sıcaklığı birkaç derece düşürerek uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

Dr. José Manuel Felices, akşam saatlerinde vücudun yavaşça soğumasının beyne dinlenme sinyali gönderdiğini belirtti. Ortam sıcaklığı yüksek olduğunda ise doğal ısı dağılımı zorlaşıyor; bu durum sık uyanmalara, derin uyku süresinin kısalmasına ve gün içinde konsantrasyon güçlüğüne yol açıyor. Buharlaşmalı soğutma prensibine dayanan Mısır yöntemi, özellikle kuru iklim şartlarında yüksek verimlilik sağlıyor.

VÜCUT ISILARINI DÜŞÜREN DİĞER ALTERNATİF TEKNİKLER NELERDİR?

Mısır yönteminin yanı sıra, periferik kan dolaşımını soğutmaya dayalı çeşitli fiziksel uygulamalar da bulunuyor. Yatmadan önce bileklerin yaklaşık 30 saniye boyunca soğuk su altında tutulması, bu bölgedeki damarlar aracılığıyla soğutulmuş kanın hızla vücuda yayılmasını sağlıyor.

Benzer şekilde, ense veya bileklere uygulanan soğuk kompresler de kan damarlarının cilde yakınlığı sebebiyle serinlik hissini hızlandırıyor. Hafifçe nemlendirilerek dondurucuda bekletilen çorapların giyilmesi de geçici ısı düşüşü sağlayan bir diğer yöntem olarak öne çıkıyor.

Klimalar kısa sürede ortam sıcaklığını düşürse de, uzun vadede yüksek enerji tüketimine ve çevresel olumsuzluklara neden oluyor. Uzmanlar, klimaların solunum yollarındaki mukoza zarlarını kurutarak boğaz ve burun tahrişine yol açtığını, bu yüzden doğal yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Araştırmalara göre, insan biyolojisi için en kaliteli uyku ortamı 18 ila 21 °C arasındaki sıcaklıklarda sağlanıyor.