Avrupa genelinde son yılların en yüksek hava sıcaklıkları yaşanırken, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkede sıcak hava dalgası nedeniyle can kayıpları meydana geliyor. Bu süreçte Avrupa ülkelerinde klima kullanımının oldukça sınırlı olması ise yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Almanya'da sağlık görevlisi olarak çalışan Türk bir gurbetçi, çalışma şartlarını anlattı.
YOĞUN BAKIMLARDA BİLE KLİMA YOK
Almanya'nın dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunun altını çizen sağlık çalışanı, termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği günlerde yoğun bakım ünitesinde görev yaptığını, ancak ne çalıştıkları odalarda ne de hasta odalarında klima bulunduğunu ifade etti. Zorunlu olarak kullandıkları maske, önlük ve eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla çalışmanın bu sıcaklarda işlerini daha da zorlaştırdığını söyledi.
KRİTİK HASTALARIN DURUMU KÖTÜLEŞİYOR
Hastanelerde yalnızca hastalıklarla değil, aynı zamanda aşırı sıcaklarla da mücadele ettiklerini belirten gurbetçi çalışan, durumu kritik olan bazı hastaların sıcaklıklar nedeniyle daha da kötüleştiğine şu sözlerle dikkat çekti.
"Hasta odalarında klima yok. Hava 40 derece, şu an yoğun bakımdayım. Ne çalıştığımız odalarda klima var ne de hasta odalarında var."