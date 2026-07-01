Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce başlatılan “Kılıçdaroğlu’nu Bodrum’da İstemiyoruz” imza kampanyasında toplanan imza sayısı 15 bini buldu.

40 DERECE SICAKTA BEKLEDİLER

Bodrum’a gelen yerli turistlerinde kampanya ya ilgisi büyük oldu. Bugün sona eren kampanyaya imza atmak için 40 derece sıcak altında sıraya giren tatilciler dakikalarca sıra bekledi.

10 TEMMUZDA İMZALARI KILIÇDAROĞLU’NA TESLİM EDECEKLER

İnisiyatif sözcüsü Ayhan Karahan yaptığı açıklamada 10 Temmuz tarihinde CHP Genel Merkezi’nde Kemal Kılıçdaroğlu’na 15 bin imzayı elden teslim edeceklerini belirterek “İmza kampanyasına hem Bodrum’dan hem de Bodrum'a gelen vatandaşlardan büyük destek geldi. Bodrumlu Kılıçdaroğlu’nu en çok da değişime kapalı olduğu için, sevmiyor. Zaten Özgür Özel ile en önemli çatışma nedeni budur. Değişime kapalılık ve muhafazakar inat onun Erdoğan-Bahçeli çizgisi ile uyum sorunu yaşamamasını beraberinde getirdi. Muhafazakarlık ve tutuculuk kindarlığın da besleyicisidir" dedi.

Karahan, "İmza standımızın bugün son günü. Şu ana değin 15.000’in üzerinde imza topladık. Bu imzaları Kılıçdaroğlu’nun kendisine elden teslim edeceğiz. Aracıyla, kalem müdürüyle, sekreteriyle, postayla, kargoyla değil. Bu imzalar sadece birer imzadan ibaret değil. İnsanlar yüreklerini döktü bu A4 kağıtları üzerine. Yüzleşmek istiyorlar. Bu imzaları bizler elçi, sözcü olarak götüreceğiz. İmzaların sahibi Bodrum’dur. NATO zirvesi nedeniyle Ankara’da adeta OHAL var. OHAL 10 Temmuz gecesi kalkacak. Bizlerde o gece CHP Genel Merkezi’nde doğru yol alacağız. 10 Temmuz’da Bodrum’da hep birlikte tarihsel bir zamana tanıklık edeceğiz” ifadelerini kullandı.