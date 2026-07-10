İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), güncel hava durumu raporunu ve haftalık tahminlerini paylaştı. Rapora göre, İstanbul'da önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların genel olarak 30 ile 33 derece aralığında seyretmesi ve havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Rüzgarın ise aralıklarla saatte 10 ila 40 kilometre hıza ulaşan kuvvetli Poyraz (kuzey-doğu) şeklinde eserek serinlik vereceği belirtiliyor.
PERŞMEBE GÜNÜ İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Meteorolojik değerlendirmelere ve paylaşılan verilere göre, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde 16 Temmuz Perşembe günü yaklaşık 24 saat sürmesi öngörülen yağışlı bir hava sistemi etkili olacak.
Haftanın ilk günlerinde az bulutlu ve parçalı bulutlu geçmesi beklenen İstanbul'da, Perşembe günü gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. AKOM verilerine göre, bu tarihte kentte metrekareye 5 ila 12 kilogram arasında yağış düşmesi tahmin ediliyor. Beklenen sistemle birlikte hava sıcaklıklarında da düşüş yaşanacağı; sıcaklığın gün içinde en yüksek 30 derece, gece saatlerinde ise en düşük 21 derece olarak ölçüleceği kaydedildi.