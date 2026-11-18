Henan eyaletinin Sanmenxia kentinde gerçekleştirilen araştırmalar, bölgede büyük miktarda petrol bulunabileceğini ortaya koydu. İlk değerlendirmelerde 427 milyon tonluk jeolojik petrol kaynağından söz edilirken keşif, enerji kaynakları açısından dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendirildi.

SICAK SU İÇİN AÇILAN KUYUDAN PETROL ÇIKTI

Sanmenxia'ya bağlı Lingbao bölgesinde sıcak su kaynaklarından yararlanmak amacıyla açılan jeotermal kuyuda petrol izlerine rastlandı. Bölgede uzun yıllardır petrol aramalarından istenilen sonuç alınamaması nedeniyle bu gelişme araştırmacıların dikkatini çekti.

Beklenmedik keşfin ardından jeologlar bölgenin yer altı yapısını yeniden incelemeye başladı. Yapılan araştırmalarda, milyonlarca yıl önce oluşmuş tortul kayaçların petrol üretimi için uygun koşullara sahip olduğu belirlendi.

Özellikle eski göl tabanlarında biriken organik maddelerin zaman içerisinde yüksek basınç ve sıcaklığın etkisiyle petrole dönüştüğü değerlendirildi. Bu bulgular, daha önce petrol potansiyeli düşük görülen Sanmenxia Havzası'ndaki arama çalışmalarına yeni bir yön verdi.

427 MİLYON TONLUK PETROL KAYNAĞI BELİRLENDİ

Çin Jeoloji Araştırmaları Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Sanmenxia Havzası'nda yaklaşık 427 milyon tonluk jeolojik petrol kaynağı tespit edildi. Bölgedeki arama çalışmalarında açılan kuyulardan birinde günlük 15,83 metreküp petrol akışı sağlandı.

Sonraki sondaj çalışmalarında iki farklı kuyudan günlük 15,5 ve 92,52 metreküpe ulaşan petrol akışları elde edildi. Özellikle ikinci kuyudaki yüksek üretim miktarı, bölgenin ticari petrol üretimi açısından taşıdığı potansiyeli ortaya koydu.

YILLARDIR SONUÇ ALINAMAYAN BÖLGEDE YENİ DÖNEM

Sanmenxia Havzası'nda petrol aramaları onlarca yıldır devam ediyordu. Ancak kalın toprak tabakaları ve karmaşık jeolojik yapı, yer altındaki petrol birikimlerinin tespit edilmesini zorlaştırıyordu.

Yeni araştırmalarda gelişmiş sismik görüntüleme yöntemleri kullanılarak petrol bulunabilecek alanlar daha ayrıntılı biçimde incelendi. Elde edilen sonuçlar, Çin'deki küçük ve orta büyüklükteki havzaların da önemli enerji kaynakları barındırabileceğini gösterdi.

Bununla birlikte açıklanan 427 milyon tonluk miktar, tamamının çıkarılabileceği kesinleşmiş petrol rezervi anlamına gelmiyor. Ticari olarak üretilebilecek miktarın belirlenmesi için ilave çalışmalar gerekiyor.