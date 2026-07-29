Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak. Rüzgarın özellikle Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kısa süreli fırtına şeklinde saatte 30 ila 70 kilometre hıza ulaşması tahmin ediliyor.
SARI KODLU UYARI YAPILDI
Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana, Antalya, Balıkesir, Çanakkale, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Manisa, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da da rüzgarın kuzeyli yönlerden eserek havayı serinletmesi bekleniyor.
BAKAN YUMAKLI DA UYARI YAPTI
Sıcak havanın hakim olduğu bölgelerde etkili olacak fırtına, orman yangını riskini de ciddi boyutta artırdı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şiddetli rüzgarın orman yangınlarının hızla büyümesine ve kontrol altına alınmasının güçleşmesine neden olan en büyük etkenlerden biri olduğunu hatırlattı. Önümüzdeki günlerde vatandaşların çok daha dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, açık alanlarda kesinlikle ateş ve anız yakılmaması çağrısında bulunarak, yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan uzak durulmasını istedi.
ÜÇ GÜNLÜK YAĞIŞ BAŞLIYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Sefa Dere, yurdun batı ve güneyindeki rüzgarlı havanın aksine kuzey ve kuzeydoğu kesimlerinde önümüzdeki üç gün boyunca yağış beklendiğini açıkladı. Özellikle yarın Doğu Karadeniz'de görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirten Dere, cuma gününden itibaren yağışlı sistemin Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğu kesimlerine doğru kayacağını ifade etti.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ YOK POYRAZ VAR
AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da bugün sabah saatlerinde 25 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde en yüksek 30 dereceye kadar ulaşacak. Akşam saatlerinde havanın serinlemesiyle sıcaklığın tekrar 25 dereceye, gece ise 23 dereceye inmesi bekleniyor. Gün boyunca nem oranının yüzde 40 ile 85 aralığında değişeceği megakentte, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Rüzgarın poyrazdan orta kuvvette ve aralıklarla saatte 20 ila 50 kilometre hızla esmesi tahmin edilirken, gün içerisinde herhangi bir yağış beklenmiyor.
Raporun dikkat çeken uyarı bölümünde ise rüzgarın etkisine ve sıcaklık düşüşüne vurgu yapıldı. İstanbul'da hafta boyunca yağış beklenmediği ve gökyüzünün çoğunlukla güneşli olacağı belirtildi. Ancak kuzeyli yönlerden, özellikle poyrazdan kuvvetlenerek aralıklarla saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşan fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlar nedeniyle, normalde 31 ile 33 derece aralığında seyreden sıcaklıkların 30 derecenin altına ineceği öngörülüyor.