Avrupa'nın bir çok başkenti sıcaktan kavrulup tarihinin en sıcak günlerini yaşarken Bitlis'in Hizan ilçesinde, hayvancılıkla uğraşan besicilerin yaylalara ulaşımını sağlamak amacıyla yürütülen yol açma çalışmaları sürüyor. İlçe Özel İdaresi ekipleri, haziran ayında olunmasına rağmen kar yüzünden ulaşıma kapalı olan yayla yollarını açmak için iş makineleriyle mesai harcıyor.
Besicilerin yaylalara çıkabilmesi için yürütülen çalışmalarda, bazı noktalarda yüksekliği üç metreye ulaşan kar kütleleri yollardan temizleniyor.
Ekipler, kapalı yolların tamamını açarak bölge halkının yaylalara erişimini sağlamaya çalışıyor.