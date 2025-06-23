Araştırmalar, çorapla uyuyanların yaklaşık 7,5 dakika daha hızlı uykuya daldığını ve gece boyunca yedi kat daha az uyandığını gösteriyor. Hollanda Sinirbilim Enstitüsü’nden Prof. Eus van Someren, beynin deri sıcaklığını “uyku sinyali” olarak algıladığını vurgulayarak “Ayaklar ısındığında beyin ‘Uyku vakti’ mesajı alıyor” diyor.

Normalde vücut, uykuya hazırlanırken damarları genişletip (vasodilatasyon) ısıyı dışarı vererek iç sıcaklığı düşürür. Çorap giymek bu süreci taklit ederek vücudun soğuma mekanizmasını öne çekiyor; böylece uykuya dalmak kolaylaşıyor. Uyku bilimci Dr. Michael Gradisar, özellikle Raynaud sendromu veya zayıf dolaşımı olanlar için yöntemin “oldukça faydalı” olduğunu belirtiyor.

YATMADAN BİR SAAT ÖNCE ISITMAK EN ETKİLİ YÖNTEM

En iyi sonuç için ayaklarınızı yatmadan bir saat önce ısıtmak öneriliyor. Nefes alabilen pamuklu ya da yünlü çoraplar ideal; sentetik ve çok sıkı modellerden kaçınmak gerekli. Gece ilerledikçe çorap sizi terletirse, uykuyu bölmemek için çıkarmak iyi bir fikir. Serin bir oda ve klima da iç sıcaklık dengesini tamamlıyor ve ayaklar sıcak, beden serin olunca derin uyku ihtimali artıyor.

Çorap fikri size konforlu gelmiyorsa, benzer etkiyi sıcak duş veya ayak banyosuyla da yakalayabilirsiniz. Ayaklarınızı 40 °C suda 20 dakika bekletmek, ortalama 10 dakika daha hızlı uyumanıza yardımcı olabilir. Unutmayın, önemli olan ayakları nazikçe ısıtmak; çok sıkı çorap ya da aşırı sıcak su ters etki yaratabilir.