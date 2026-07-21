Yaz günlerinin kavurucu sıcaklıkları beraberinde getirmesi ile herkes sıcaklarda kaçak için bir alternatif arıyor. Ancak doğru adres ne su ve sodada ne de herkesin dolaptan aldığı gibi tek yudumda bitirdiği gazlı içeceklerde. Ülkemizin genelinde yaygın olarak bilinmese de, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve özellikle Gaziantep'te sıklıkla tüketilen bir içecek yaz günlerinin kurtarıcısı olarak ön plana çıkıyor.

ÇARŞI PAZARIN HER KÖŞESİNDE SATILIYOR

Güneydoğu Anadolu'nun her yerinde satışı yaz aylarında adeta tavan yapan bu içecek meyan şerbetinden başka bir şey değil. Meyan kökü bitkisinin köklerinin toplanıp su içerisinde bekletilerek oluşturulması ile hazırlanan bu sağlıklı ve lezzetli şerbet, özellikle Gaziantep yöresine ait geleneksel bir içecek olarak tüketiliyor. Ramazan aylarında iftara hazırlanan ve servis dilen meyan şerbeti yaz geldiğinde seyyar satıcıların her köşede sattığı popüler bir serinleme aracı haline geliyor.

Meyan şerbeti el yordamıyla hazırlanıyor ve soğuk güğümlere dolduruluyor. Ardından bakır bardaklarda servis ediliyor. Bu sayede soğukluğunu koruyor ve yaz aylarının favori serinleme aracı haline geliyor. Geleneksel satış biçimi bugün bile korunan meyan şerbetini evlerde de kolaylıkla hazırlayabilir ve hem sağlık dolu yapısından hem de serinletici etkilerinden faydalanabilirsiniz.

FIRAT NEHRİ'NİN ŞİFALI KÖKLERİNDEN SOFRALARA

Meyan şerbetinin en büyük sırı ise Fırat Nehri kıyısındaki verimli topraklarda gizli. Baklagiller ailesine mensup bir kök bitki olan meyan bitkisinin kök kısımları doğadan toplandıktan sonra kurutuluyor. Ardından ise bu kökler temiz bir tülbentin içerisinde soğuk suya bırakılıyor. Bu şekilde saatlerce bekletilen kökler yavaş yavaş tadını suya bırakıyor. Sonuçta bitki, kök olarak başladığı yolculuğu yaz sıcaklarının kurtarıcısı olarak sonlandırıyor ve içilmeye hazır hale geliyor.

Güneydoğu Anadolu bölgesinin her köşesinde bu içeceğin tüketilmesi yaz aylarında vazgeçilmez bir gelenek olarak görülüyor.

FARKLI DOKUNUŞLAR KAZANSA DA TAMAMEN DOĞAL

Meyan şerbetini diğer tüm şerbetlerden farklı kılan en büyük özelliği içerisinde herhangi bir kimyasal ya da ek şeker bulunmaması. Ayrıca bu şerbet fabrikasyon şekilde değil yalnızca doğal yöntemler ile hazırlanıyor. Şerbetin içerisine yalnızca su ve meyankökü bulunuyor. Bazı şehirlerde içerisine tarçın ya da birkaç damla limon eklenerek farklı dokunuşlar kazanabiliyor anca özü kaybetmiyor.

İçerdiği lezzet kadar sağlığa olan faydaları ile de tüketilen meyan şerbeti doğal bir antioksidan deposu olarak biliniyor. Standart bir yetişkin için meyan şerbetinin tek etkisi sağlık olsa da yüksek tansiyon hastalarının içmekten kaçınması ya da doktor kontrolü ile tüketmesi öneriliyor.

MEYAN ŞERBETİ NASIL HAZIRLANIR?

Meyan şerbetinin hazırlanışı oldukça basittir. İşe aktarlarda satılan kuru meyan köklerini satın alarak başlayabilirsiniz. Hemen her aktarda satılsa da çevrenizde bulamamanız halinde yöresel pazarlardan da meyan kökü temin edebilirsiniz. İşte 1 litrelik oran için meyan şerbeti malzemeleri ve hazırlanışı:

MALZEMELER

- 1 litre suyun sığacağı bir sürahi ya da cam şişe

-1 litre soğuk su

-Birkaç parça buz (daha kolay demlenmesi için)

-Bir avuç (yaklaşık 10-15 gr) ezilmiş ya da saçak meyan kökü

-Temiz bir tülbent

HAZIRLANIŞI

Meyankökü şerbetinin hazırlanışı için tercih edebileceğiniz iki yol var. Saçak haldeki meyan köklerini tercih edenler kökleri temiz, küçük bir tülbent içerisinde suda bekleterek suya herhangi bir lif karışmamasını sağlayabilir. Ancak dilerseniz önce şerbet, tülbentsiz şekilde hazırlayıp ardından süzgeç yardımıyla da süzebilirsiniz.

Meyan köklerini sürahinin dibine bırakın. Ardından üzerine soğuk suyu yavaş yavaş kökleri iyice ıslatarak dökün. Ardından buz paralarını ekleyin ve karışımı demlenmesi için buzdolabına kaldırın. Yaklaşık olarak 10 sat beklemesi aromasını tamamen suya geçirmesi için yeterli olacaktır. İyice demlendikten sonra şerbeti süzebilir ve soğuk halde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.