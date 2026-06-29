Avrupa Birliği'nin doğalgaz depolarının ekim ayı sonunda sadece yüzde 76 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.

Wood Mackenzie'nin tahminlerine göre bu seviye, en az 2011'den bu yana kış sezonu öncesinde görülen en düşük stok oranı olacak.

Gas Infrastructure Europe verilerine göre depolar, soğuk geçen kışın ardından dolum sezonuna yüzde 28 seviyesinde başladı. Mevcut doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 48 olarak hesaplanıyor.

ORTA DOĞU GERİLİMİ LNG ARZINI ETKİLEDİ

Stokların beklenenden düşük kalmasında ABD-İran çatışmalarının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden yapılan sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatlarının aksaması etkili oldu. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki üretimde yaşanan düşüş de küresel LNG arzını baskıladı.

Normal şartlarda dünya LNG ticaretinin yaklaşık beşte biri Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştiriliyor.

FİYATLAR SAKİN ANCAK RİSK HALA MASADA

Avrupa'da gösterge doğalgaz fiyatları megavatsaat başına yaklaşık 40 avro seviyesinde işlem görüyor. Bu rakam, savaş öncesi seviyelerin bir miktar üzerinde olsa da 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından görülen 342 avroluk tarihi zirvenin oldukça altında bulunuyor.

Ancak uzmanlar, mevcut fiyat seviyelerinin küresel LNG kargolarını Avrupa'ya çekmek için yeterince cazip olmadığını belirtiyor.

UZMANLARDAN KIŞ UYARISI

Argus Media analisti Natasha Fielding, Avrupa'nın gaz depolarını doldurması açısından yaz aylarının kritik önem taşıdığını ileri sürdü.

Fielding, ABD ile İran arasındaki geçici anlaşmanın fiyatları baskıladığını ancak LNG arzındaki sıkıntının sürmesi durumunda Avrupa'nın kışa daha düşük stoklarla gireceğini söyledi.

Uzmanlara göre düşük stok seviyeleri, soğuk hava koşullarının etkili olması durumunda kış aylarında doğalgaz fiyatlarında sert yükseliş riskini daha tetikliyor.