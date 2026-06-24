Diyarbakır'da etkisini artıran sıcak hava dalgası günlük yaşamı zorlaştırırken, bir minibüs şoförünün geliştirdiği pratik çözüm yolcuların takdirini kazandı. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığının 37 dereceye ulaştığı kentte, araç içi termometreler ise 42 dereceyi gösterdi.

Yaklaşık 15 yıldır minibüs şoförlüğü yapan 32 yaşındaki Zahir Yıkmaz, yolcuların daha konforlu seyahat edebilmesi için aracına elektrikle çalışan sistemi kurdu. Daha önce klima sektöründe çalıştığını belirten Yıkmaz, fabrikalarda kullanılan soğutma sistemlerinden esinlenerek geliştirdiği uygulamanın kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Yıkmaz, “Diyarbakır sıcaklarından dolayı aklıma sulu klima fikri geldi. Bu sistem yüksek hava kapasitesi ve güçlü soğutma özelliğine sahip. Yaklaşık 2 gündür kullanıyorum. Bu tarz klimaları fabrikalara tedarik ediyorduk. Oradaki sistemin daha küçük bir versiyonunu araca uyarladım. Aracın aküsüne çevirici bağladım ve klimayı çektiğim prize takarak çalıştırıyorum. Araçların mevcut klimaları yeterli verimi sağlamadığında motoru zorlayabiliyor ve arızalara neden olabiliyor. Kullandığım sistem elektrikle çalıştığı için ne motora ne de aküye zarar veriyor. Minibüse binen yolculardan çok olumlu tepkiler alıyorum. Hatta dua edenler oluyor” ifadelerini kullandı.

Kentte bunaltıcı sıcaklardan korunmaya çalışan vatandaşlar da uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti. Minibüse binen yolcular, aracın içine adım attıkları anda serin havayı hissettiklerini belirterek, sistemin özellikle yaz aylarında önemli bir rahatlık sağladığını dile getirdi.

Sıcaktan bunalarak minibüse bindiğini söyleyen bir yolcu, "Buraya gelene kadar kan ter içinde kalmıştım. Araca bindiğimde çok şaşırdım. Mutluluktan ne diyeceğimi bilemedim" diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirdi.