Dünya, iklim krizinin bugüne kadarki en büyük ve en sinsi dalgasıyla karşı karşıya. Pasifik Okyanusu'nun karanlık derinliklerinde tespit edilen sıra dışı bir hareketlilik, bilim dünyasını alarm durumuna geçirdi. Normallerin tam 6 derece üzerinde olan devasa bir sıcak su kütlesi, okyanus tabanından yüzeye doğru hızla tırmanışa geçti.

İklim uzmanları, küresel ısınmanın körüklediği bu hareketliliğin, insanlık tarihinin en güçlü ve en yıkıcı El Niño felaketini tetiklemek üzere olduğunu belirtiyor. Yapılan simülasyonlar ve analizler, temmuz ayı sonundan itibaren dünya genelinde termometrelerin daha önce hiç görülmemiş, ölümcül sıcaklık rekorlarını kıracağını gösteriyor. Ancak uzmanlara göre asıl tehlike sadece havada değil, modern toplumun en büyük yarası olan "yalnızlıkta" saklı.

FRANSA'DA 15 BİN KİŞİYİ HAYATTAN KOPARMIŞTI

İklim Değişikliği Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, yaklaşan bu dev dalganın yaratacağı en büyük riskin can kayıpları olduğunu vurgularken geçmişteki acı bir tecrübeye dikkat çekiyor: Fransa felaketi. Geçmiş yıllarda Fransa’da sadece ağustos ayı içerisinde yaklaşık 15 bin insan aşırı sıcaklar yüzünden hayatını kaybetmişti.

Prof. Dr. Kurnaz, bu trajedinin arkasında sadece termometrelerin değil, toplumsal bağların kopmasının da yattığını belirtiyor. Avrupa'daki can kayıplarının çok büyük bir kısmını evlerinde tek başına yaşayan ve kimsenin durumunu sormadığı yaşlılar oluşturmuştu.

Fransa bu acı tecrübenin ardından radikal adımlar attı. Yaşlı vatandaşları tek tek kayıt altına aldı, komşuluk ilişkilerini güçlendirecek resmi ağlar kurdu ve ulusal bir acil eylem planı hazırladı. Peki, Türkiye benzer bir sınava hazır mı?

"ACİL TOPLUMSAL SEFERBERLİK GEREKİYOR"

Türkiye’deki mevcut tablo, Avrupa’da yaşanan trajedinin bir benzerinin kapımızda olduğunu gösteriyor. Ülkemizde 65 yaşın üzerindeki nüfus 8,5 milyonu aşmış durumda. Bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü:

-Büyükşehirlerin eski mahallelerinde,

-Yalıtımı yetersiz ve modern soğutma (klima) sistemleri bulunmayan evlerde,

-En önemlisi de tek başlarına yaşıyor.

Modern şehir hayatının getirdiği yabancılaşma, eski mahalle kültürünü ve yardımlaşma alışkanlıklarımızı yok ederken, bu kırılgan risk grubunu tamamen korumasız bırakıyor.

Yaşlılıkla birlikte insan vücudunun sıcaklığa karşı kendini dengeleme (termoregülasyon) yeteneği ciddi oranda azalıyor. En tehlikelisi ise susuzluk hissinin zayıflaması. Yaşlı bireyler vücutlarının susuz kaldığını fark edemiyor, bu da organ yetmezliklerini tetikliyor.

Fiziksel savunması azalan yaşlı nüfus için sosyal yalnızlık, temmuz sonunda gelmesi beklenen dev sıcaklık dalgasıyla birleştiğinde maalesef ölümcül bir tuzağa dönüşüyor. Türkiye'nin, kapıdaki bu büyük El Niño dalgası şehirlere vurmadan önce, komşuluk bağlarını hatırlayacak ve yalnız yaşayan büyüklerini koruma altına alacak acil bir toplumsal seferberlik başlatması gerekiyor.