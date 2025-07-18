Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre sıcaklıkların yarından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkacak.

İSTANBUL 35 DERECEYİ GÖRECEK

Sıcaklıkların Ankara'da 37, İstanbul'da 36, İzmir'de 40, Konya'da 37, Edirne'de 42, Bursa'da 39, Aydın'da 44, Muğla'da 41, Antalya'da 40, Adana'da 39, Diyarbakır'da 45, Erzurum'da 32 ve Şanlıurfa'da 44 derece olması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıcaklıkların yarından itibaren artacağına dikkati çekerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak. Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’müzden verileri aldık. Ülkemiz genelinde sıcaklıklar yarından itibaren 6-12 derece daha artacak.



Sağlığımızı korumak ve muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek için her zamankinden daha tedbirli davranmamız gerekiyor. @meteoroloji_twi pic.twitter.com/EOUKqfSb62 — Murat KURUM (@murat_kurum) July 18, 2025

AKOM'DAN DA UYARI

AKOM da aşırı sıcaklara karşı vatandaşlara uyarı yaptı. Yapılan uyarıda; "Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerine Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının ulaşacağı tahmin edilmektedir. Önümüzdeki hafta boyunca bölgemizde etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 3-5°C daha artabileceği;

İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 40°C'ye kadar yükselebileceği öngörülmektedir.

5-6 günlük bu sürenin, orman yangınları açısından yüksek risk taşıdığı değerlendirilmektedir. Bu nedenle, orman yangınlarına karşı son derece dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ayrıca; yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir." ifadeleri yer aldı.