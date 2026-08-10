Güney Kore rekor sıcaklıklarla mücadele ederken, Kuzey Kore'den kavurucu sıcaklara karşı şaşırtıcı bir öneri geldi. Devlet medyası, hava sıcaklıklarının 40 dereceye yaklaştığı ülkede vatandaşlara serinlemek yerine sıcak yemekler tüketmelerini tavsiye etti. Öneriler arasında köpek eti çorbası ve ginsengli tavuk çorbası da yer aldı.

Güney Kore'de sıcak hava dalgası etkisini artırırken, ülke genelinde sıcaklığa bağlı 23 ölüm bildirildi. Geçtiğimiz hafta 3 gün boyunca tüm zamanların sıcaklık rekorlarının kırıldığı ülkede termometreler pazar günü 42,5 dereceyi gösterdi.

Kuzey Kore'de ise devlet medyası, aşırı sıcaklarla mücadele için geleneksel yöntemleri öne çıkardı. Devlet gazetesi Rodong Sinmun tarafından aktarılan bir değerlendirmede doktor, köpek eti çorbasının sıcak havalarda "besin takviyesi açısından faydalı" olabileceğini savundu.

Sıcak havada sıcak çorba önerisi

Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA da çarşamba günü vatandaşlara samgye-tang adı verilen geleneksel yemeği önerdi.

Yemek; tavuk etinin yapışkan pirinç, hurma ve ginseng ile doldurularak et suyunda pişirilmesiyle hazırlanıyor. KCNA, özellikle Kaesong bölgesinde üretilen ginsengin kendine özgü toprak ve su koşulları nedeniyle "benzersiz tıbbi etkilere" sahip olduğunu ileri sürdü.

Devlet medyasına göre Koreliler, yazın en sıcak döneminde sıcak yemekler tüketmeyi yüzyıllardır sağlığa faydalı bir gelenek olarak görüyor.

Bu yaklaşım, sıcak havalarda serinletici yiyeceklerin tercih edildiği bazı diğer Asya kültürlerinden oldukça farklı. Örneğin kış kavunu çorbası, bölgedeki bazı geleneksel yaz uygulamalarında serinletici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Güney Kore'de alarm verildi

Öte yandan Güney Kore'de sıcak hava dalgası günlük yaşamı ciddi şekilde etkiliyor. Yetkililer vatandaşlara mümkün olduğunca klimalı ortamlarda kalmaları ve açık hava aktivitelerine ara vermeleri yönünde uyarılar gönderiyor.

Pazar günü ülke genelinde sıcaklıkların rekor seviyelere çıkmasıyla birlikte sıcak çarpmasına bağlı vakalarda da artış yaşandı. Bir beyzbol maçında bir kişinin sıcaktan rahatsızlanarak yere yığılması, hava koşullarının günlük yaşam üzerindeki etkisini gözler önüne serdi.

Kuzey Kore'nin hemen karşısındaki Kaesong'da ise hayat çok daha farklı koşullarda devam ediyor.