Mevsim normallerinin altında seyreden kasım ayı, yerini dondurucu ve yağışlı bir hava sistemine bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son tahminlerine göre; batı bölgelerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan sıcaklık düşüşü, hafta sonuna doğru tüm yurt genelinde hakim olacak.

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının genel olarak 5 ila 8 derece azalması beklenirken, kurumun eski yöneticilerinden Ahmet Uçar, Kafkaslar üzerinden inecek soğuk hava dalgasının bazı bölgelerde düşüşü 8 ila 12 derece bandına kadar çıkarabileceğini vurguladı. Uçar, 5-10 Kasım tarihleri arasında etkili olacak bu sistemin Türkiye'yi kış soğuklarıyla karşı karşıya bırakacağını belirtti.

İSTANBUL VE ANKARA'DA SERT DÜŞÜŞ

Beklenen soğuk hava dalgası megakentlerde de kendini sert şekilde hissettirecek.

İstanbul'da: Hafta başında 19 derece seviyelerinde ölçülen en yüksek sıcaklığın, cumartesi günü itibarıyla 12 dereceye kadar gerileyeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da: Başkentte 19 derece civarında seyreden termometrelerin, hafta sonuna doğru 9 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

YÜKSEK KESİMLERE KAR GELİYOR

Sıcaklıklardaki sert düşüşle birlikte mevsimin ilk kar yağışları da kapıya dayandı. MGM'nin paylaştığı bilgilere göre; 5 Kasım Perşembe gününden itibaren Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. 8 Kasım tarihinde ise İç Anadolu'nun kuzeydoğusundaki yüksek rakımlı alanlarda kar yağışı ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, sert soğumayla birlikte özellikle iç ve doğu kesimlerde gece ve sabah saatlerinde görülebilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücülerin ve vatandaşların tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulundu.