Ağustos ayının sonuyla beraber Türkiye'de sonbahar havasına giriyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan yeni hava durum haritasına göre İstanbul ve başka şehirlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde kalırken bazı iller için sağanak uyarısı yapıldı.

HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ VAR?

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller arasında yer alan Denizli, Isparta, Artvin, Rize ve Hatay'da yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Türkiye'nin diğer bölgelerinde ise parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

METEOROLOJİ'NİN UYARILARI

İSTANBUL 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra Anadolu yakasının kuzey kıyılarının mevzii sağanak yağışlı

MARMARA

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, bu gece saatlerinden sonra İstanbul'un Anadolu yakasının kuzey kıyıları ve Bandırma çevrelerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye'nin kuzeyi Adana'nın kuzeyi ve Hatay kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Kardeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Samsun ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde 4 ila 6, bugün akşam saatlerinde yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, sabah saatlerinde batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, ilk saatlerde 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, ilk saatlerde 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, sabah saatlerinde kuzeyi 3,0 m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 ilk saatlerde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu ilk saatlerde 2,5 m, Görüş: İyi.