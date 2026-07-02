Yaz aylarının gelmesiyle birlikte akıllı telefon kullanıcılarının neredeyse tamamı aynı dertten muzdarip: Aşırı ısınma sorunu. Telefonun adeta el yakacak seviyeye gelmesi sadece can sıkıcı bir durum değil; aynı zamanda cihaz performansının çakılmasına, aniden ekranın kararmasına ve en kötüsü de batarya ömrünün kalıcı olarak kısalmasına yol açıyor. Özellikle navigasyon açtığınızda, grafik bütçeli oyunlar oynarken veya kamerayla video çekerken telefonun bir anda ateş gibi olması çoğumuzun canını sıkıyor.

Ancak uzmanlara göre bu durum her zaman telefonunuzun bozuk olduğu anlamına gelmiyor. Çoğu zaman farkında olmadan yaptığımız yanlış kullanım alışkanlıkları ve yüksek ortam sıcaklığı cihazı bu hale getiriyor. İşte telefonunuzu buz gibi tutacak ve ömrünü uzatacak o hayat kurtarıcı tüyolar...

TELEFONLAR NEDEN BİR ANDA FIRIN GİBİ YANIYOR?

Akıllı telefonların içinde tıpkı bilgisayarlarda olduğu gibi devasa fanlar bulunmaz; ısıyı gövdelerinden dışarı yayarak serinlerler. İşlemciye aşırı yük bindiğinde (4K video kaydı, saatlerce açık kalan GPS veya arka planda unutulan onlarca uygulama) cihaz doğal olarak ısınır.

Bunun üzerine bir de telefonu doğrudan güneş ışığı altında bırakmak, yazın araba içi telefon tutucularında fırınlanmaya terk etmek eklenince donanım alarm verir. Birçok modern telefon, kendi iç organlarını erimekten korumak için koruma moduna geçer, hızı yarı yarıya düşürür veya "Cihazın soğuması gerekiyor" uyarısıyla kendini kapatır.

TELEFONLARI SANİYELER İÇİNDE SOĞUTMANIN YOLU

Telefonunuzun işlemcisi üzerindeki yükü hafifletmek ve onu rahatlatmak için şu adımları alışkanlık haline getirin:

Gereksiz Yükleri Baltalayın: Kullanmadığınız uygulamaları arka plandan tamamen temizleyin, ekran parlaklığını otomatik moda alın ve işiniz bittiğinde konum (GPS) servislerini kapatın.

Kılıf Tuzağına Dikkat: Yaz aylarında veya telefon şarj olurken o çok sevdiğiniz kalın, şık kılıfları mutlaka çıkarın. Kılıflar ısıyı hapsederek telefonun terlemesine neden olur.

Şarjda Oyun Oynamayın: Telefonu orijinal şarj aletiyle şarj edin ve cihaz prizdeyken kesinlikle ağır işlemler yapmayın.

BUZDOLABI TELEFONU KURTARMAZ ZARAR VERİR

Sosyal medyada sıkça dönen en büyük hurafe, ısınan telefonu buzdolabına veya derin dondurucuya koymaktır. Sakın bunu yapmayın! Aşırı sıcaktan buz gibi soğuğa ani geçiş, telefonun içinde görünmez bir yoğuşmaya (nemlenmeye) neden olur. İçeride oluşan bu su damlacıkları, telefonun elektronik devrelerini kısa devre yaptırarak cihazı tamamen kullanılmaz hale getirebilir. Telefonunuz aşırı ısındığında yapacağınız en doğru şey; ekranı kilitlemek, varsa kılıfından çıkarmak, doğrudan esen bir vantilatörün önüne veya gölge, serin bir zemine bırakarak kendi kendine sakinleşmesini beklemektir.

BATARYANIZIN ÖMRÜNÜ İKİ KATINA ÇIKARIYOR

Telefon pillerinin en büyük düşmanı aşırı sıcaklar ve yanlış şarj döngüleridir. Batarya sağlığını korumak ve o eski performansını geri kazanmak için pil seviyesini sürekli %0'a kadar bitirip ardından %100'e kadar zorlamayın. Uzmanlar, lityum iyon pillerin en sağlıklı çalıştığı aralığın %20 ile %80 arası olduğunu belirtiyor.

Eğer tüm önlemlere rağmen telefonunuz durduk yere aşırı ısınıyor, piliniz durduğu yerde jet hızıyla tükeniyor veya arka kapakta gözle görülür bir şişme fark ediyorsanız, tehlike büyümeden hemen yetkili teknik servisin yolunu tutmanızda fayda var.