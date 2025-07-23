İstanbul sıcak hava dalgasının etkisi altına girerken vatandaşlar sıcak havadan bunaldı.

Dün Meteoroloji uzmanları bugün için sıcak hava uyarısı yaparken vatandaşlara, "evden çıkmayın" denildi.

"NEM DEVREYE GİRECEK"

Hava Forum'da yer alan bilgilere göre bugünden itibaren; Karadeniz'den şehrin üzerine nem pompalanacak. Bu geceden itibaren nem devreye girecek.

GÖLGEDE 42 OLACAK

Yarın (çarşamba) İstanbul'da gölgede sıcaklıklar yer yer 42 derecelerde olacak. Bu akşam sıcaklıklar 30 derecelerde seyredecek. Bu geceden gecesinden itibaren nem de artışa geçecek. İstanbullu çok tehlikeli bir 24 saat bekliyor.

GECE SICAKLIKLARI

İstanbul'da 00.30 itibarıyla Büyükçekmece 31 derece, Silivri 30 derece, Samandıra 30 derece ve Beykoz 29 dereceyi gördü.

UZMANLAR UYARDI

Meteoroloji uzmanlarının yaptığı uyarılar ise şöyle:

11.00-17.00 arası güneşe ve mümkünse dışarı çıkmayın.

Susamayı beklemeyin, en az 3 litre su tüketin.

Ağır eforlardan kaçının.

Şapka veya şemsiye kullanın.

Beyaz/krem renkli ve keten, bol kıyafetler tercih edin.

Cildiniz için güneş kremi kullanın.