Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yeni haftanın hava durumu tahminlerini açıkladı.

Tekin, yarın ve salı günü yurdun doğu kesimlerinde görülecek yağışların çarşambadan itibaren etkisini kaybedeceğini söyledi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda yarın, salı günü ise Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanağın etkili olacağı belirtildi. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor.

Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların çarşambadan itibaren batıdan başlayarak yükseleceğini vurgulayan Tekin, sıcaklıkların hafta ortasında mevsim normallerinin üzerine çıkacağını bildirdi.

Ankara’da sıcaklıkların yarın 25, salı 27, çarşamba 30 dereceye yükseleceğini belirten Tekin, İstanbul’da 28-30, İzmir’de ise 34-36 derece arasında seyredeceğini açıkladı.

Tekin, üç büyükşehirde gelecek üç gün boyunca yağış beklenmediğini, parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını vurgulayarak, "Ankara'da sıcaklıklar yarın 25, salı 27 ve çarşamba 30 dereceye yükselecek. İstanbul'da 3 gün boyunca hava sıcaklığı 28 ila 30 derece arasında seyrederken, İzmir'de sıcaklıklar 34 ila 36 derece arasında olacak." dedi.