Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Ekinciler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, ailesine ait park halindeki otomobilde uyuyakalan 4 yaşındaki Muhammed Aras Temel yaşamını yitirdi. Sıcak havanın etkisiyle araç içinde fenalaşan küçük çocuk, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmasına rağmen hayat mücadelesini kaybetti.

GÜNEŞ ALTINDAKİ ARAÇTA FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre, ailesine ait kapısı açık durumdaki otomobile binen küçük çocuk, bir süre sonra araç içerisinde uykuya daldı. Güneş altında uzun süre otomobilde kalan çocuğun durumunu fark eden ailesi, fenalaştığı anlaşılan Muhammed Aras'ı hızla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yapılan ilk müdahalede çocuğun havale geçirdiği tespit edildi. Durumunun ciddiyeti üzerine Muhammed Aras, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan küçük çocuk, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için yapılacak otopsi işlemleri amacıyla hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.