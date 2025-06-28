Kavurucu sıcakların etkisini sürdürdüğü bugünlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sevindirici haber geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, perşembe ve cuma günü yurt genelinde yağış beklenmiyor, havalar genellikle az bulutlu ve açık olacak.

Ancak hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarında gözle görülür bir düşüş yaşanacak. Marmara ve Doğu Karadeniz başta olmak üzere Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak.

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞ VAR

Yurda giriş yapacak poyraz ile termometrelerde ciddi bir azalma görülecek. İstanbul’da hafta ortasında 35 dereceye kadar çıkan sıcaklıklar, pazar günü başlayacak yağışlarla birlikte 25 derece seviyelerine inecek.

İSTANBUL: 32 C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 34 C Az bulutlu ve açık,

İZMİR: 38 C Az bulutlu ve açık,

ADANA: 35 C Az bulutlu ve açık,

TRABZON: 25 C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ERZURUM: 31 C Az bulutlu ve açık,

DİYARBAKIR: 42 C Az bulutlu ve açık,

GAZİANTEP: 40 C Az bulutlu ve açık.