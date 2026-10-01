ABD'nin Los Angeles kentindeki Benjamin Franklin Lisesi'nde bir öğrenci, 30 Eylül'de okul binasının dördüncü katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Polis, olayın saat 13.00 civarında meydana geldiğini ve öğrencinin erkek olduğunu açıkladı ancak kimliği ile yaşına ilişkin bilgi paylaşmadı. Öğrenciler ise olayın dördüncü dersin sona erdiği sırada meydana geldiğini belirtti.

Los Angeles Polis Departmanı (LAPD), öğrencinin ölümünü soruştururken şu aşamada olayın kötü niyetli bir eylem sonucu gerçekleştiğine dair kanıt bulunmadığını bildirdi.

Olay, Los Angeles'ın Highland Park bölgesindeki okulda meydana geldi. LAPD ekipleri, Los Angeles Okul Polisi'nin yardım çağrısı üzerine kampüse geldi.

Los Angeles Birleşik Okul Müdürlüğü, velilere olayın ardından okulda bir "tıbbi acil durum" yaşandığını bildirdi.

ÖĞRENCİ ZORBADAN MI KAÇIYORDU?

Okuldaki ölümün ardından öğrenciler ve personel büyük üzüntü yaşarken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde düşen öğrencinin kendisine şiddet uygulayan bir zorbadan kaçarken düştüğünü gösterdi. Polis, olay hakkında açıklama yapmadı.

Olayı gördüğünü söyleyen bir öğrenci, dördüncü kattaki bir sınıfta kavga çıktığını belirtti.

İnternette yayılan bir videoda da iki erkek öğrencinin sınıf içerisinde kavga ettiği ve bir öğretmenin onları ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Görüntülerin devamında öğrencilerden birinin sınıftan çıktığı, diğerinin ise koridorda onu takip ettiği ve daha sonraki görüntülerde öğrencilerden birinin dördüncü kattaki korkuluktan düştüğü görüldü.

Bir görgü tanığı FOX 11'e yaptığı açıklamada, "Bir şeylerin gürültüyle hareket ettiğini ve düştüğünü duydum. Yukarı baktığımda çocukların kavga ettiğini gördüm. Bir çocuğun oldukça kötü şekilde yaralandığını gördüm... [o] kendini dördüncü kattan aşağı attı" dedi.

'SESSİZ BİRİYDİ'

Okul öğrencilerinden Leah Diaz, yaşananları şu sözlerle anlattı: "Dışarı çıktığımızda havayı hissedebiliyor ve herkesin yüzünü görebiliyordunuz; endişeli görünüyorlardı, korkmuş görünüyorlardı. Perişan haldeydiler... Dışarı çıkarken insanların ağladığını görebiliyordum. Çok duygusaldı. Bunu görmek yürek parçalayıcı."

Başka bir öğrenci ise hayatını kaybeden çocuğun sessiz biri olduğunu ve sınıfta genellikle fazla konuşmadığını söyledi.

Öğrenci anlatımları ve sosyal medyada yayılan görüntüler, düşüşten hemen önce ne yaşandığını göstermedi.

Polis de öğrencinin düşmeden önce başka öğrenciler tarafından takip edildiğini veya hedef alındığını doğrulamadı.

Soruşturmanın sürdüğü ve yetkililerin olayın nasıl gerçekleştiğini belirlemek için tanık ifadeleri, video görüntüleri ve diğer delilleri incelemesinin beklendiği bildirildi.