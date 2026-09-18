Olay, akşam saatlerinde Keşan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Kızılay Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre G.K. ve A.D., sahibi oldukları ve yük taşımacılığında kullandıkları ata şiddet uyguladı. Şiddet gördüğü öne sürülen at, bir süre sonra yere yığıldı. Durumu gören çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ata şiddet uyguladıkları iddia edilen G.K. ve A.D.’yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli sürecin sürdürüleceği belirtildi. Olayın ardından yapılan kontrolde atın küpesinin bulunmadığı belirlendi. Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alınan hayvan, tedavi ve rehabilitasyonunun yapılması amacıyla Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakımevi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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