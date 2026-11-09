Aerolíneas Argentinas filosunda yaklaşık dokuz yıldır görev yapan uçak, aylar süren bekleyişin ardından ABD'ye gönderildi. Bir daha yolcu taşımayacak olan uçağın parçalarına ayrılması planlanırken, motorlarının ise yeniden kullanılacağı öğrenildi.

DOLU YAĞIŞI UÇAĞI KULLANILAMAZ HALE GETİRDİ

Olay, 1 Ocak 2026 tarihinde Arjantin'in Córdoba kentindeki havalimanında meydana geldi. Şiddetli dolu yağışına maruz kalan LV-GKS tescilli Boeing 737-800'de ciddi hasar oluştu.

Teknik ekiplerin yaptığı incelemelerde uçağın yeniden uçuşa elverişli hale getirilmesi için gereken onarımın ekonomik açıdan uygun olmadığı belirlendi. Bunun üzerine 23 Kasım 2016'dan bu yana havayolu şirketinin iç ve bölgesel seferlerinde kullanılan uçak, filodan çıkarıldı.

ABD'YE GÖTÜRÜLDÜ, MOTORLARI SÖKÜLECEK

Yaklaşık dokuz ay boyunca hizmet dışında kalan uçak, ekim ayında son yolculuğuna çıktı. Buenos Aires'teki Ezeiza Havalimanı'ndan hareket eden Boeing 737-800, Lima, Cancún ve Tucson üzerinden ABD'nin Arizona eyaletindeki Marana'ya ulaştırıldı.

14-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen transferin ardından uçak, 23 Ekim 2026'da kiralama şirketi Avolon'a resmen iade edildi.

Marana'da sökülmesi planlanan uçağın iki CFM56-7B motoru ise hurdaya ayrılmayacak. Motorlar, Aerolíneas Argentinas filosundaki diğer uçaklarda yedek olarak kullanılmak üzere değerlendirilecek.

Böylece şiddetli dolu yağışı nedeniyle uçuş hayatı sona eren yolcu uçağının kullanılabilir parçalarından yararlanılmaya devam edilecek.