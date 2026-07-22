Ulusal basındaki habere göre, ülkenin Coquimbo ve Atacama bölgelerini etkisi altına alan şiddetli sellerin bilançosu ağırlaşıyor.

Sellerde, son bir haftada 13 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi kayboldu.

Hükümet verilerine göre, sel nedeniyle yaklaşık 2 bin 800 ev yıkıldı veya ağır hasar aldı. Afetten 2 bin 200 kişi etkilenirken, 60 binden fazla kişi dış dünyayla bağlantısı kesilmiş halde mahsur kaldı.

Nehirlerin taşması nedeniyle birçok yol, su ve çamur altında kalarak ulaşıma kapandı, bazı kasabalar ise tamamen izole oldu.

ÜLKEDE AFET DURUMU İLAN EDİLMİŞTİ

İçişleri Bakanı Claudio Alvarado, yerel basına yaptığı açıklamada, yağışların ilerleyen saatlerde etkisini azaltmasının beklendiğini ancak nehir ve dere yataklarında taşkın riskinin sürdüğünü söyledi.

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, şiddetli yağış ve sel felaketinin kuzey bölgelerindeki etkisini artırması üzerine 20 Temmuz'da "afet durumu" ilan etmişti.