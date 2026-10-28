Özellikle nehir kıyısındaki bölgelerde su seviyesinin yükselmesi, yabani hayvanların yer değiştirmesine neden oldu. Normalde sulak alanlarda yaşayan bazı türlerin evlerin ve yolların yakınında görülmesi üzerine kurtarma ekipleri harekete geçti. Bölgede yaşanan olaylar, taşkınların beraberinde getirdiği tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

YILANLAR VE TİMSAHLAR YERLEŞİM ALANLARINA ULAŞTI

Arjantin'in Corrientes ve Misiones eyaletlerinde yaşanan taşkınlar, çok sayıda yabani hayvanı doğal yaşam alanlarından uzaklaştırdı. Paraná Nehri'nin yükselmesiyle birlikte yılanlar, timsah türü olan kaymanlar, kapibaralar ve çeşitli kuş türleri güvenli alanlara ulaşmaya çalıştı.

Özellikle zehirli çıngıraklı yılanlar ve bölgeye özgü diğer yılan türlerinin yerleşim yerlerinde görülmesi endişeye neden oldu. Corrientes kentinin nehir kıyısında kurtarma ekipleri tarafından çeşitli hayvanlar güvenli bölgelere götürüldü.

15 YAŞINDAKİ ÇOCUK YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI

Taşkınların ardından yaşanan en ciddi olaylardan biri Goya kentinde meydana geldi. Nehir adalarından büyükbaş hayvanların tahliyesine yardım eden 15 yaşındaki bir çocuk, çıngıraklı yılan tarafından ısırıldı.

Zehir nedeniyle organ fonksiyonları zarar gören çocuğun yoğun bakımda tedavi altına alındığı bildirildi.

Öte yandan bölgedeki hayvan kurtarma merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Aguará Koruma Merkezi'nde 100'den fazla hayvanın rehabilitasyon sürecinde olduğu, merkeze getirilen hayvan sayısının iki katına çıktığı belirtildi.

Uzmanlar, taşkınlardan kaçan hayvanların çoğunun yalnızca hayatta kalmaya çalıştığını vurgulayarak vatandaşlardan yabani hayvanlara dokunmamalarını, onları beslememelerini ve karşılaştıkları durumları yetkililere bildirmelerini istedi.