Türkiye'nin demir çelikteki yarım asırlık devi iflasın eşiğinde... 1967'de Karabük'te kurulan ve sektörün devleri arasında yer alan Sıddık Kardeşler Haddecilik Sanayi içine düştüğü mali darboğazı aşamadı.

Halk TV'de yer alan habere göre, İstanbul Sanayi Odası’nın 2023'te "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 7,2 milyar lira ciro ile 304’üncü sırada yer alan şirket, konkordato başvurusunda bulundu.

Şirketin toplam borcunun yaklaşık ise 3,6 milyar lira olduğu öğrenildi.

Şirket ortaklarının da işletmenin borçları nedeniyle şahsi olarak kredi borçlarına kefil oldukları ve bu nedenle bireysel olarak da konkordato talebinde bulundukları bildirildi.

Mahkeme, yapılan başvuru üzerine şirket ve ortakları için üç aylık geçici mühlet kararına hükmetti.

Bu kapsamda, şirkete üç kişilik konkordato komiseri görevlendirildi. Karar doğrultusunda, şirketin mali yapısının yeniden yapılandırılması süreci yakından takip edilecek.