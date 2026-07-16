Fenerbahçe'de Vedat Muriqi takviyesinin ardından gözler ikinci forvet takviyesine çevrildi. Olası golcü transferinin Sidiki Cherif'in geleceğini etkilemesi de bekleniyor.

Sporx'in haberine göre Bundesliga ekibi Hamburg'un, 19 yaşındaki santrforu kadrosuna katmak amacıyla sarı-lacivertli yönetime satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu öğrenildi.

Alman ekibinin Fenerbahçe'ye 4 milyon euro kiralama bedeli ve 15 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptığı belirtildi. Ancak sözleşmede yer alan satın alma maddesinin zorunlu olmaması nedeniyle sarı-lacivertli yönetim bu öneriye sıcak bakmadı.

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i 1 Şubat 2026'da 4 milyon euro kiralama ve 18 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle transfer etmişti. sarı lacivertliler, Hamburg'dan gelen teklifi geri çevirdi. Hamburg'un daha önce de oyuncuyu kiralık ve satın alma opsiyonlu bir formülle istediği öğrenilirken yeni bir teklif hazırlayıp hazırlamayacağı merak konusu oldu.