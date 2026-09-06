Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde yaşayan Recep Arslan, nefes alamama, yutkunma zorluğu ve gece uyutmayacak seviyeye ulaşan öksürük krizleri nedeniyle Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Hastanın artan şikayetleri üzerine asistan hekimler tarafından yapılan ilk tetkiklerde, akciğerinde bir kitle olduğu değerlendirildi. Bunun üzerine hasta, daha detaylı inceleme ve müdahale için bronkoskopi işlemine alındı.
ŞİFA İÇİN YUTARKEN CİĞERİNE KAÇIRMIŞ
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Aydın Balcı ve ekibi tarafından gerçekleştirilen işlem sırasında, akciğerdeki şüpheli kitlenin aslında hareket eden bir nesne olduğu fark edildi. Yapılan hassas müdahaleyle bu nesnenin bütün halindeki bir sarımsak olduğu tespit edildi ve sarımsak bulunduğu yerden başarıyla çıkarıldı. Şifa bulmak amacıyla iki yıldır çiğ sarımsak yuttuğunu belirten Arslan'ın, yaklaşık altı ay önce bu sarımsaklardan birini yanlışlıkla akciğerine kaçırdığı ve o günden bu yana yaşam kalitesinin giderek düştüğü anlaşıldı.
Operasyonun ardından soluk borusunu ve akciğerini tıkayan cisimden kurtulan Arslan, aylar sonra yeniden rahat bir nefes aldı. Altı aydır devam eden şiddetli göğüs ağrısı, acil servise taşınmasına neden olan öksürük krizleri ve nefes darlığı gibi semptomlardan kurtulan hasta, kitle teşhisiyle yaşadığı büyük korkunun ardından gerçeğin ortaya çıkmasıyla rahatladı. Kitle yerine sarımsak çıkmasına çok sevindiğini belirten Arslan, zor günleri geride bırakarak sağlığına kavuştu.