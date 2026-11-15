Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Şifanur Gül ile meslektaşı Berk Bakioğlu, ilişkilerini evlilik yolunda bir adım ileri taşıdı. Ailelerinin ve yakın çevrelerinin katıldığı törenle nişan yüzüklerini takan çift, mutlu günlerinden kareleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

AİLELERİN KATILDIĞI TÖRENLE NİŞANLANDILAR

Oyuncu Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu'nun ilişkisi yeni bir aşamaya geçti. Bir süredir birlikte olan çift, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı törenle nişanlandı.

Nişan töreninden görüntüleri sosyal medya hesaplarından yayımlayan Gül ve Bakioğlu, paylaşımlarına "İşte dönüm noktası 14.11.26" notunu ekledi. Çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın arkadaşları da ortak oldu.

EVLİLİK TEKLİFİ AMSTERDAM'DA GELMİŞTİ

Çiftin evlilik yolundaki ilk adımı, geçen yıl gerçekleşen sürpriz teklifle gündeme gelmişti. Şifanur Gül, 28'inci yaş gününü kutladığı Amsterdam tatilinde sevgilisi Berk Bakioğlu'ndan evlilik teklifi almıştı.

Ünlü oyuncu, parmağındaki yüzüğü sosyal medya hesabından paylaşarak teklife "Evet" yanıtı verdiğini duyurmuştu.

DÜĞÜN TARİHİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Nişan öncesinde evlilik hazırlıkları hakkında konuşan Şifanur Gül, isteme ve nişan töreninin birlikte yapılacağını açıklamıştı. Düğün tarihinin henüz netleşmediğini belirten oyuncunun ardından çiftin nişanlanmasıyla gözler bu kez düğün hazırlıklarına çevrildi.