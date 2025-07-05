Mersin'de 12 Haziran tarihinde bir bayiden sıfır panelvan alan Tarık Erdoğan, aracı eskpertize götürünce şoke eden bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Yapılan incelemelerde aracın kaputunun sökülüp takıldığı ve boyandığı ortaya çıktı.

SIFIR ARAÇ BOYALI ÇIKTI

Sıfır araç aldığını düşünen Erdoğan, aracın ikinci el olduğunu öğrenince bayiye başvurarak aracın değiştirilmesini istedi. Talebi kabul edilmeyen Erdoğan, şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Ekspertiz firmasının aracı incelediğini ifade eden Erdoğan, aracın kaputunda sök-tak yapıldığı ve boyalı olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Durumu öğrendikten sonra yetkili servisi arayarak bir daha tespit yapılmasını istediğini belirten Erdoğan, "Bayi bunun üzerine benden 15 gün süre istedi. Bu sürenin sonunda 'onarım hakkınızı kullanın' dediler. Biz de reddettik. Şikayetçi olduk, arabulucuya başvurduk. Malın ayıpsız misliyle değişme hakkımızı kullanacağız." diye konuştu.