ABD Başkanı Donald Trump’ın duyurduğu yeni gümrük tarifeleri, başta Çin olmak üzere birçok ülkeyi hedef alırken, küresel otomotiv sektöründe büyük sarsıntıya yol açtı. Uzmanlara göre ABD otomobil piyasasında sıfır araç stoku yalnızca 50 günlük seviyeye kadar geriledi.

JAPON DEVİ ABD'DE ÜRETİM YAPACAK

Yeni vergi tarifeleriyle birlikte özellikle Avrupa ve Asya merkezli otomotiv devleri üretim ve yatırım planlarını yeniden şekillendirmeye başladı. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre, Japon üretici Nissan, amiral gemisi Rogue modelinin üretimi için ABD'de yatırım kararı aldı. Aynı şekilde Volvo, Güney Carolina’daki fabrikasında üretimi artırma planını gündeme aldı.

900 İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Asya merkezli üreticilerin benzer adımlar atması beklenirken, diğer yandan bazı şirketler ciddi tedbirler aldı. Stellantis, Kanada ve Meksika’daki üretimini geçici süreyle durdurduğunu duyururken, 900 işçiyi işten çıkardı. İngiliz Land Rover firması ise ABD’ye olan ihracatını bir ay boyunca askıya aldı.

ALMAN OTOMOTİV DEVLERİ DE ETKİLENDİ

Alman otomotiv devleri de durumdan etkilendi. Volkswagen Grubu bünyesindeki Audi, ABD’ye araç teslimatlarını geçici olarak durdurdu. Audi’nin bayilere gönderdiği bilgilendirme notunda, 2 Nisan’dan sonra ABD’ye ulaşan tüm araçların şimdilik bekletileceği, stokların azaltılmasının öncelik olduğu belirtildi. Audi’nin şu anda ABD’de tarifelerden etkilenmeyen 37 bin adet aracı olduğu ifade edildi. VW, Meksika’dan ve ABD limanlarından araç sevkiyatlarını da durdurdu.

50 GÜNLÜK STOK VAR

Sektör temsilcileri, ABD’de sıfır otomobil stokunun yalnızca 50 günlük seviyede olduğunu ve fiyatların bu süreçte yüzde 10 civarında artabileceğini öngörüyor. Yeni tarifeler öncesinde araç satın almak isteyen Amerikalılar, hafta sonu bayilere akın etti. Araç satış noktalarında yoğunluk yaşanırken, bazı markaların ziyaretçi trafiğinde yüzde 30’a varan artış kaydedildi.