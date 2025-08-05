İkinci el otomobil fiyatlarındaki gerilim devam ediyor. Sıfırı otomobil ile ikinci el otomobil arasında doğan fiyat farkları piyasadaki dengesizliği gözler önüne serdi. Bir vatandaş, internetteki popüler ikinci el satış platformunda 1 milyon 360 bin liraya ilanı bulunan aracın sıfırını, yetkili bayiden 1 milyon 240 bin liraya satın aldığını söyledi.

SIFIR ARACI İKİNCİ EL ARAÇTAN DAHA UCUZA ALDI

Sosyal medyada paylaşılan bu satıl gündem oldu. Otomobil alacak vatandaşlar için de dikkat çekici bir uyarı niteliği odu. Vatandaş, aynı model ve donanıma sahip aracı, üstelik sıfır kilometre olarak, ikinci el fiyatının çok daha altında bir fiyata alma fırsatı buldu. Aynı otomobilin sıfır km versiyonunun bayi sitesinde 1.300.000 liradan satıldığı görüldü. İkinci el sitesinde ise daha pahalı olarak 1.360.000 liradan satılıyor.

İKİNCİ EL PİYASASINDA FAHİŞ ARTIŞ

Yüksek fiyat, vergi ve faiz oranları sebebiyle sıfır otomobil almakta zorlananlar ikinci el araçları tercih ediyor. İkinci el piyasasında yüksek talep nedeniyle fiyat artışlar sürüyor.

1 Ağustos'ta yürürlüğe giren ÖTV zammı sonrasında ikinci ele olan talebin artırması bekleniyor. Uzmanlar, araç satın almadan önce hem sıfır hem de ikinci el piyasasının dikkatle karşılaştırılmasını ve acele karar verilmemesini tavsiye ediyor.