Kağıthane Sultan Selim Mahallesi’nde 30 Temmuz Perşembe günü öğle saatlerinde bir binanın duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Çöken duvarın parçaları, yan tarafta yer alan otomobil bayiine ait stok araçların tutulduğu açık otoparka devrildi. 12 SIFIR KİLOMETRE ARAÇTA HASAR MEYDANA GELDİ Çökme esnasında otoparkta park halinde bulunan 12 sıfır kilometre araç duvar parçalarının altında kalarak hasar gördü. Yaşanan olayın ardından otomobil bayi müdürü Hüseyin Ü. (46), Çeliktepe Şehit Bestami Şeker Polis Merkezi Amirliği’ne giderek olayla ilgili şikayette bulundu. ZARARIN 30 MİLYON LİRA OLDUĞU BELİRTİLDİ Polis merkezinde ifade veren bayi müdürü Hüseyin Ü., araçlarda oluşan toplam maddi zararın yaklaşık 30 milyon lira seviyesinde olduğunu kaydetti. Şikayet üzerine polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme devam ederken, duvarın çöküş nedeninin yapılacak teknik çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.

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